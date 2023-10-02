Романова (Говорова) Авдотья Нудинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова (Говорова) Авдотья Нудинова

Романова (Говорова) Авдотья Нудинова

Место рождения

с. Кузминки Тамбовская губ.

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кузминки Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анисья Васильева

Отец ребёнка: Романов Василий Данилович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Романов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Данилович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Романов Устин Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Данилович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Василий Данилович

Место жительства
Неизвестно
Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close