Романова (Говорова) Авдотья Нудинова
Место рожденияс. Кузминки Тамбовская губ.
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Кузминки Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анисья Васильева
Отец ребёнка: Романов Василий Данилович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Романов Василий Данилович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Романов Василий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно