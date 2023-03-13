Симанова Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Симановъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.11.1892
Сын: Симановъ Андрей
Отец ребёнка: Симановъ Иванъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симановъ Иванъ