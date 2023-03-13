Симанова Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Симановъ Иванъ

Рождение ребёнка
22.11.1892

Сын: Симановъ Андрей

Отец ребёнка: Симановъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симановъ Иванъ

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