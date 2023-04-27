Moray (Murray) Margaret
Место рожденияArngask, Fife, Scotland
Дата рожденияОколо 1540
Дата смерти?.02.1602
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1540
Отец: Murray Of Arngask And Balvaird Andrew
Мать: Ross Margaret
Arngask, Fife, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1580
Сын: Bruce James
Отец ребёнка: Bruce Robert
Похороны
?.02.1602
Смерть
?.02.1602
Newcastle-Upon-Tyne, Northumberland, England