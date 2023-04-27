Moray (Murray) Margaret — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Moray (Murray) Margaret

Место рождения

Arngask, Fife, Scotland

Дата рождения

Около 1540

Дата смерти

?.02.1602

Пол

Женский

Отец

1525 г.р.

Мать

1526 г.р.

Дети

Около 1580 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1540

Отец: Murray Of Arngask And Balvaird Andrew

Мать: Ross Margaret

Arngask, Fife, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1580

Сын: Bruce James

Отец ребёнка: Bruce Robert

Похороны
?.02.1602
Смерть
?.02.1602
Newcastle-Upon-Tyne, Northumberland, England
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