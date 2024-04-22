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Казакевич Пиман Кузьмич

Место рождения

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Казакевич Кузьма Карпович

Мать: Казакевич Акулина Филимоновна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Жена: Казакевич Софья Филимоновна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1889 ст.

Сын: Казакевич Павел Пиманович

Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1891 ст.

Сын: Казакевич Ефим Пиманович

Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1897 ст.

Сын: Казакевич Степан Пиманович

Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1899 ст.

Сын: Казакевич Тарас Пиманович

Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1901 ст.

Сын: Казакевич Иван Пиманович

Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1903 ст.

Дочь: Казакевич Ольга Пимановна

Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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