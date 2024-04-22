Казакевич Пиман Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1889 ст.
Сын: Казакевич Павел Пиманович
Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна
Рождение ребёнка
25.12.1891 ст.
Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна
Рождение ребёнка
13.07.1897 ст.
Сын: Казакевич Степан Пиманович
Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна
Рождение ребёнка
25.02.1899 ст.
Сын: Казакевич Тарас Пиманович
Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна
Рождение ребёнка
09.03.1901 ст.
Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна
Рождение ребёнка
07.07.1903 ст.
Дочь: Казакевич Ольга Пимановна
Мать ребёнка: Казакевич Софья Филимоновна
Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно