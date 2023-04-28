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Петухов Епифан Прокопьев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Прокопiй Васильев

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Петухов Василiй Епифанов

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.05.1842

Сын: Петухов Николай Епифанов

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1843

Дочь: Гликерiя Епифанова

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.07.1844

Сын: Петухов Евдоким Епифанов

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.07.1849

Дочь: Соломонiя Епифанова

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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