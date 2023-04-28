Петухов Епифан Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Прокопiй Васильев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
07.05.1842
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
08.05.1843
Дочь: Гликерiя Епифанова
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
27.07.1844
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
29.07.1849
Дочь: Соломонiя Епифанова
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно