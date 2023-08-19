Петухов Прокопiй Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов Прокопiй Васильев

Петухов Прокопiй Васильев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Петухов Василий Карпов

Мать: Соломия Кирилова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Семен Прокопьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Роман Прокопьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Родiон Прокопьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Епифан Прокопьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
приписной работник Ижевского завода
Смерть
Неизвестно