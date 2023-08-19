Петухов Прокопiй Васильев
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Петухов Василий Карпов
Мать: Соломия Кирилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
приписной работник Ижевского завода
Смерть
Неизвестно