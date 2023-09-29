Артемьева (Полякова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Артемьев Никифор Федорович
Отец ребёнка: Артемьев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.12.1790 ст.
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Артемьев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Артемьев Федор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно