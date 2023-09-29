Артемьева (Полякова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Полякова) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Поляков Егор Васильевич

Мать: Полякова Соломония Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Артемьев Никифор Федорович

Отец ребёнка: Артемьев Федор Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.12.1790 ст.

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Артемьев Федор Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Артемьев Федор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Федор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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