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Громовой Моисей Саввич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

25.12.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Громовой Савва Васильевич

Мать: Громовая Ирина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.

Сын: Громовой Харитон Моисеевич

Мать ребёнка: Громовая Мария Диомидовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громовой Михаил Моисеевич

Мать ребёнка: Громовая Мария Диомидовна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громовая Мария Диомидовна

Смерть
25.12.1906 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
26.12.1906 ст.
Криски, Чернігівська область
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