Громовой Моисей Саввич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти25.12.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Громовой Савва Васильевич
Мать: Громовая Ирина
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.
Сын: Громовой Харитон Моисеевич
Мать ребёнка: Громовая Мария Диомидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Громовой Михаил Моисеевич
Мать ребёнка: Громовая Мария Диомидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1906 ст.
Похороны
26.12.1906 ст.