Васильев ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.?
Дочь: Никифорова Светлана
Мать ребёнка: Зенкова Алевтина Владимировна
Рождение ребёнка
14.12.?
Сын: Васильев Андрей
Мать ребёнка: Зенкова Алевтина Владимировна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно