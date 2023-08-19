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Васильев ?

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.02.?

Дочь: Никифорова Светлана

Мать ребёнка: Зенкова Алевтина Владимировна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.12.?

Сын: Васильев Андрей

Мать ребёнка: Зенкова Алевтина Владимировна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Развод
Неизвестно

Жена: Зенкова Алевтина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова Алевтина Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область