Шахбанов Сабир Мевлютович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахбанов Сабир Мевлютович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шахбанов Мевлют Шахбанович

Мать: Шахбанова Аминат

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