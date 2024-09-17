? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1671 г.р.

Дети

Вычислено 1719 г.р.
Вычислено 1724 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1719

Дочь: Устиния Борисовна

Отец ребёнка: Борис Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 16
Рождение ребёнка
Вычислено 1724

Сын: Иван Борисович

Отец ребёнка: Борис Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 17 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 23 | Исповедная ве... Показать все
Смерть
До 1740

Мы используем куки для улучшения работы сайта.