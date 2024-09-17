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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1719
Дочь: Устиния Борисовна
Отец ребёнка: Борис Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 16
Рождение ребёнка
Вычислено 1724
Сын: Иван Борисович
Отец ребёнка: Борис Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 17 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 23 | Исповедная ве... Показать все
Смерть
До 1740