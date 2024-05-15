(Вихорева) Дарья Никитична
Место рождения
Дата рождения19.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1864
Крещение
24.03.1864
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение приходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Евфимий Никольский, пономарь Николай Россов. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Степан Петрович Болдырев. ... Показать все
Смерть
Неизвестно