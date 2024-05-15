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(Вихорева) Дарья Никитична

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

19.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1864

Отец: Вихорев Никита Андреевич

Мать: Вихорева (Каликина) Акилина Михайловна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
24.03.1864
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение приходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Евфимий Никольский, пономарь Николай Россов. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Степан Петрович Болдырев. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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