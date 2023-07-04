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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Свистов Демид Егоров
Отец ребёнка: Свистов Егор Федоров
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Парасковья Егорова
Отец ребёнка: Свистов Егор Федоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Настасья Егорова
Отец ребёнка: Свистов Егор Федоров