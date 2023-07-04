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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Свистов Демид Егоров

Отец ребёнка: Свистов Егор Федоров

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Парасковья Егорова

Отец ребёнка: Свистов Егор Федоров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Настасья Егорова

Отец ребёнка: Свистов Егор Федоров