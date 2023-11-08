Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лопаткин Павел Константинович

Отец ребёнка: Лопаткин Константин Астафьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лопаткин Николай Константинович

Отец ребёнка: Лопаткин Константин Астафьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лопаткин Иван Константинович

Отец ребёнка: Лопаткин Константин Астафьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопаткин Константин Астафьевич

Смерть
Неизвестно
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