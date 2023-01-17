Ляхов (однодворец) Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.1877
Жена: Ляхова Пелагея Кораблина
Рождение ребёнка
02.08.1880
Сын: Ляхов (однодворец) Степан Ефимович
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина
Рождение ребёнка
01.06.1883
Сын: Ляхов (однодворец) Федор Ефимович
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина
Рождение ребёнка
11.05.1886
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина
Рождение ребёнка
05.04.1888
Дочь: Тарасова Александра Ляхова
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина
Рождение ребёнка
16.03.1890
Дочь: Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина
Рождение ребёнка
23.06.1891
Сын: Ляхов (однодворец) Петр Ефимович
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина
Смерть
Неизвестно