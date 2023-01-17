Ляхов (однодворец) Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов (однодворец) Ефим Иванович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1877

Жена: Ляхова Пелагея Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1880

Сын: Ляхов (однодворец) Степан Ефимович

Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1883

Сын: Ляхов (однодворец) Федор Ефимович

Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1886

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1888

Дочь: Тарасова Александра Ляхова

Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1890

Дочь: Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1891

Сын: Ляхов (однодворец) Петр Ефимович

Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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