Андросова / Андрусова / Александра Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти21.06.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Сизынцева Анисия Антоновна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Антон Захарович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кабанова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Антон Захарович
Рождение ребёнка
14.10.1861
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Антон Захарович
Рождение ребёнка
16.04.1866
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Антон Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1897