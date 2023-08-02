Андросова / Андрусова / Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / Александра Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

21.06.1897

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Сизынцева Анисия Антоновна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Антон Захарович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кабанова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Антон Захарович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1861

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Антон Захарович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.04.1866

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Антон Захарович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Антон Захарович

Смерть
21.06.1897
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область