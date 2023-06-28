Челищев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1817
Дата смерти27.05.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1845
Дочь: Соллогуб Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Челищева Елизавета Александровна
Бракосочетание
08.05.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Зеебах Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Челищева Елизавета Александровна
Смерть
27.05.1909
г. Ницца, Альпы Приморские, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская республика