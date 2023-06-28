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Челищев Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1817

Дата смерти

27.05.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1845

Дочь: Соллогуб Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Челищева Елизавета Александровна

Бракосочетание
08.05.1888

Жена: Челищева Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Зеебах Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Челищева Елизавета Александровна

Смерть
27.05.1909
г. Ницца, Альпы Приморские, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская республика