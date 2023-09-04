Пашинский Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинский Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа

Мать ребёнка: Пашинская Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Пашинская Лидия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Черновцы, Чернівецька область
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