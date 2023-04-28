Мокеев Филипп Лазарев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Мокеев Лазарь
Мать: Мокеева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Марья Филиппова
Мать ребёнка: Мокеева Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокеева Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850