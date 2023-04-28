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Мокеев Филипп Лазарев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

После 1762 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Мокеев Лазарь

Мать: Мокеева Авдотья Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Марья Филиппова

Мать ребёнка: Мокеева Агафья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокеева Агафья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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