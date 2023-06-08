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Якунчихин Николай
Якунчихин Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.1962
Пол
Мужской
Отец
Якунчихин Георгий Калинович
1930 г.р.
Мать
Якунчихина (Соболева) Зоя Георгиевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1962
Отец:
Якунчихин Георгий Калинович
Мать:
Якунчихина Зоя Георгиевна
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