Якунчихина (Соболева) Зоя Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунчихина (Соболева) Зоя Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1932

Дата смерти

09.03.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1962

Сын: Якунчихин Николай

Отец ребёнка: Якунчихин Георгий Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунчихин ?

Отец ребёнка: Якунчихин Георгий Калинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунчихин Георгий Калинович

Смерть
09.03.1998