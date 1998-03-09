Якунчихина (Соболева) Зоя Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1932
Дата смерти09.03.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1962
Сын: Якунчихин Николай
Отец ребёнка: Якунчихин Георгий Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якунчихин ?
Отец ребёнка: Якунчихин Георгий Калинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1998