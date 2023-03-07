Утробин Трофим (Трофимко) Мамонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробин Трофим (Трофимко) Мамонтов

Место рождения

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1683

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Утробин Мамонтко Баженов

Мать: не указана

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Утробин Василий (Васка) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Каринка, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
дьячек
Место жительства
Неизвестно
Каринка, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1683
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