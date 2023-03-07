Утробин Трофим (Трофимко) Мамонтов
Место рождениядер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1683
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1655
Отец: Утробин Мамонтко Баженов
Мать: не указана
дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Утробин Василий (Васка) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьячек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1683