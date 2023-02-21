Мохненко (Макеева) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохненко (Макеева) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1924

Дата смерти

05.12.1988

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1924

Отец: Макеев Петр Николаевич

Мать: Макеева Мария Никитовна

Рождение ребёнка
23.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохненко Василий Павлович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохненко Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохненко Василий Павлович

Смерть
05.12.1988
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Похороны
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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