Мохненко (Макеева) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1924
Дата смерти05.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1924
Отец: Макеев Петр Николаевич
Мать: Макеева Мария Никитовна
Рождение ребёнка
23.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мохненко Василий Павлович
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мохненко Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1988
Похороны
Неизвестно