Гейслер Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейслер Леонид

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.04.1877

Дата смерти

14.04.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1877

Отец: Гейслер (geisler) Август

Мать: Гейслер Мария

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.10.1907

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Гейслер Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.06.1910

Дочь: Янишевская Ольга

Мать ребёнка: Гейслер Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1915

Сын: Гейслер Николай

Мать ребёнка: Гейслер Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.03.1919

Дочь: Вершинина Антонина

Мать ребёнка: Гейслер Анна

Валдай, Россия
Рождение ребёнка
17.06.1926

Дочь: Коломина Юлия

Мать ребёнка: Гейслер Анна

Валдай, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гейслер Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
начальник почтового отделения
Смерть
14.04.1941
Валдай, Россия
Похороны
Неизвестно
Крутуша, Россия