Гейслер Леонид
Место рождения
Дата рождения12.04.1877
Дата смерти14.04.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1877
Отец: Гейслер (geisler) Август
Мать: Гейслер Мария
Рождение ребёнка
01.10.1907
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Гейслер Анна
Рождение ребёнка
13.06.1910
Дочь: Янишевская Ольга
Мать ребёнка: Гейслер Анна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Гейслер Николай
Мать ребёнка: Гейслер Анна
Рождение ребёнка
08.03.1919
Дочь: Вершинина Антонина
Мать ребёнка: Гейслер Анна
Валдай, Россия
Рождение ребёнка
17.06.1926
Дочь: Коломина Юлия
Мать ребёнка: Гейслер Анна
Валдай, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гейслер Анна
Работа или профессия
Неизвестно
начальник почтового отделения
Смерть
14.04.1941
Валдай, Россия
Похороны
Неизвестно
Крутуша, Россия