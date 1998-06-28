Коломина (Гейслер) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломина (Гейслер) Юлия

Место рождения

Валдай, Россия

Дата рождения

17.06.1926

Дата смерти

28.06.1998

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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1958 г.р.
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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1926

Отец: Гейслер Леонид

Мать: Гейслер Анна

Валдай, Россия
Бракосочетание
01.01.1952

Муж: Коломин Николай

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коломин Николай

Губино, Россия
Рождение ребёнка
09.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коломин Николай

Губино, Россия
Рождение ребёнка
15.05.1958

Дочь: Ишутина Анна

Отец ребёнка: Коломин Николай

Губино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коломин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коломин Николай

Смерть
28.06.1998
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