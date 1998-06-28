Коломина (Гейслер) Юлия
Место рожденияВалдай, Россия
Дата рождения17.06.1926
Дата смерти28.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1926
Отец: Гейслер Леонид
Мать: Гейслер Анна
Валдай, Россия
Бракосочетание
01.01.1952
Муж: Коломин Николай
Рождение ребёнка
1953
Губино, Россия
Рождение ребёнка
09.08.1955
Губино, Россия
Рождение ребёнка
15.05.1958
Дочь: Ишутина Анна
Отец ребёнка: Коломин Николай
Губино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
28.06.1998