Крестьянинов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: Крестьянникова Анастасия
Рождение ребёнка
04.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно