Крестьянинов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрестьянинов Геннадий

Крестьянинов Геннадий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: Крестьянникова Анастасия

Рождение ребёнка
04.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close