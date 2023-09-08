Калайдова (Карпенко) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1935
Сын: Калайдов Иван
Отец ребёнка: Калайдов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калайдов Михаил
Отец ребёнка: Калайдов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калайдов Николай
Отец ребёнка: Калайдов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калайдов Павел
Смерть
1979