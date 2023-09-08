Калайдова (Карпенко) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калайдова (Карпенко) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1935

Сын: Калайдов Иван

Отец ребёнка: Калайдов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калайдов Михаил

Отец ребёнка: Калайдов Павел

Коровяковка, Глушковский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калайдов Николай

Отец ребёнка: Калайдов Павел

Коровяковка, Глушковский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калайдов Павел

Смерть
1979
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