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Брагин Григорий Никифоров

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.01.1901

Дата смерти

13.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901

Отец: Брагин Никифор

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Брагин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Брагина Прасковья Ивановна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.10.1927

Дочь: Брагина Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Брагина Прасковья Ивановна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.03.1931

Дочь: Овсянникова Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Брагина Прасковья Ивановна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина Прасковья Ивановна

Смерть
13.11.1973
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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