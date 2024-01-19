Брагин Григорий Никифоров
Место рождения
Дата рождения25.01.1901
Дата смерти13.11.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901
Отец: Брагин Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Брагин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Брагина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1927
Дочь: Брагина Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Брагина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1931
Дочь: Овсянникова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Брагина Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1973