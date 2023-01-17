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Мелаш Виктор Григорьевич

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

13.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1947
Бракосочетание
Между 1967 и 1971

Жена: Мелаш Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1971

Дочь: Самойленко Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Мелаш Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
08.04.1976

Сын: Мелаш Сергей Викторович

Мать ребёнка: Мелаш Любовь Васильевна

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