Мелаш Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1947
Бракосочетание
Между 1967 и 1971
Жена: Мелаш Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1971
Дочь: Самойленко Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Мелаш Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
08.04.1976
Мать ребёнка: Мелаш Любовь Васильевна