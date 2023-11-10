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Белянин Василий Федорович

Место рождения

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1889

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Белянин Федор Федулович

Мать: Белянина Домна Петровна

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Торгашина Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Белянина Наталья

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Габа Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Белянина Наталья

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Глебая Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Белянина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белянина Наталья

Смерть
1967
Причина смерти: Неизвестно
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