Белянин Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Белянин Федор Федулович
Мать: Белянина Домна Петровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Торгашина Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Белянина Наталья
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Габа Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Белянина Наталья
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Глебая Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Белянина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белянина Наталья
Смерть
1967
Причина смерти: Неизвестно