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Мартыненко Корней Михайлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1771

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Мартыненко Михаил Яковлевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1793

Сын: Мартыненко Иван Корнеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1804

Сын: Мартыненко Устин Корнеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Мартыненко Сидор Корнеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
1829
Похороны
Неизвестно