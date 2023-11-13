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Мозжорина Татьяна Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

27.12.1912

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1869

Сын: Можжерин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мозжорин Иван Семенович

Рождение ребёнка
28.07.1871

Дочь: Можжорина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мозжорин Иван Семенович

Рождение ребёнка
09.11.1873

Дочь: Казорина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Мозжорин Иван Семенович

Смерть
27.12.1912
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