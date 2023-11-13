Мозжорина Татьяна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти27.12.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1869
Сын: Можжерин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мозжорин Иван Семенович
Рождение ребёнка
28.07.1871
Дочь: Можжорина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Мозжорин Иван Семенович
Рождение ребёнка
09.11.1873
Дочь: Казорина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Мозжорин Иван Семенович
Смерть
27.12.1912