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Подлеснов Андреян Игнатьев

Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Подлеснов Игнатий Агафонов

Мать: Подлеснова Дарья

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Подлеснова) Прасковья Андреянова

Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Рубцова Стефанида Андрианова

Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Подлеснов Прокофий Андреянов

Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Подлеснов Карп Андреянов

Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Подлеснова) Фекла Андреянова

Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Подлеснов Прокофий (Мл) Андреянов

Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834

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