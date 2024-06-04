Подлеснов Андреян Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Подлеснов Игнатий Агафонов
Мать: Подлеснова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Подлеснова) Прасковья Андреянова
Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Рубцова Стефанида Андрианова
Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова
Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Подлеснов Прокофий Андреянов
Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Подлеснова) Фекла Андреянова
Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Подлеснов Прокофий (Мл) Андреянов
Мать ребёнка: Подлеснова Ксения (Аксинья) Герасимова
Смерть
После 1834