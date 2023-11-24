Попов Александр Янович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Янович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1963

Отец: Попов Ян Иванович

Мать: Попова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
02.09.1985

Дочь: Молотова Алёна Александровна

Мать ребёнка: Попова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1992

Дочь: Кананеу Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Попова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Любовь Николаевна

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