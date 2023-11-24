Попов Александр Янович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1963
Отец: Попов Ян Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1985
Дочь: Молотова Алёна Александровна
Мать ребёнка: Попова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.1992
Дочь: Кананеу Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Попова Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Любовь Николаевна