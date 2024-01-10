Хисматуллина Марзия Шарафутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
?
Рождение ребёнка
1946
?
Рождение ребёнка
1950
?
Рождение ребёнка
1953
?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР