Хисматуллина Марзия Шарафутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина Марзия Шарафутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Газылхак Ильясович

?
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Газылхак Ильясович

?
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Газылхак Ильясович

?
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Газылхак Ильясович

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Газылхак Ильясович

Смерть
1972
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
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