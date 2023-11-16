Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Канаев Игорь
Отец ребёнка: Канаев Александр
Рождение ребёнка
1972
Сын: Канаев Юрий
Отец ребёнка: Канаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канаев Александр