Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Канаев Игорь

Отец ребёнка: Канаев Александр

Рождение ребёнка
1972

Сын: Канаев Юрий

Отец ребёнка: Канаев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канаев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канаев Александр

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