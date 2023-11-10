Киселева (Демина) Ольга Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Демина) Ольга Игнатьевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.07.1876

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876

Отец: Демин-Кириллин Игнат Кириллович

Мать: Демина-Кириллина Анна Герасимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.07.1876
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Константин Иосифович Демин, Вера Алексеевна Демина
Восприемник
05.09.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пётр Иванович Климушкин
Восприемник
19.04.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Ирина Ивановна Климушкина
Бракосочетание
18.10.1897

Муж: Киселев Павел Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Батюков и Александр Киселев По невесте: Георгий Киселев и Маслов
Рождение ребёнка
18.11.1898

Дочь: Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1900

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.12.1901

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1903

Сын: Киселев Василий Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Киселев Илья Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1906

Сын: Киселев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1909

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1910

Сын: Киселев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1912

Сын: Киселев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1916

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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