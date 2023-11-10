Киселева (Демина) Ольга Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1876
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876
Крещение
09.07.1876
Восприемники: Константин Иосифович Демин, Вера Алексеевна Демина
Восприемник
05.09.1894
Пётр Иванович Климушкин
Восприемник
19.04.1896
Ирина Ивановна Климушкина
Бракосочетание
18.10.1897
Поручители по жениху: Батюков и Александр Киселев По невесте: Георгий Киселев и Маслов
Рождение ребёнка
18.11.1898
Дочь: Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1900
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1901
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1903
Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1904
Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1906
Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1909
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1910
Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1912
Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1916
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920