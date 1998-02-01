Квиквиния Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1952
Сын: Квиквиния Гурам Николаевич
Мать ребёнка: Квиквиния Жуна Батломовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нани
Мать ребёнка: Квиквиния Жуна Батломовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квиквиния Заур Николаевич
Мать ребёнка: Квиквиния Жуна Батломовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Квиквиния Жуна Батломовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1998