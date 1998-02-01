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Квиквиния Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1952

Сын: Квиквиния Гурам Николаевич

Мать ребёнка: Квиквиния Жуна Батломовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нани

Мать ребёнка: Квиквиния Жуна Батломовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квиквиния Заур Николаевич

Мать ребёнка: Квиквиния Жуна Батломовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квиквиния Умерший Брат

Мать ребёнка: Квиквиния Жуна Батломовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квиквиния Жуна Батломовна

Смерть
?.02.1998