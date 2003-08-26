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Сарафанников Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2003

Отец: Сарафанников Илья Владимирович

Мать: не указана

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