Анна Василиева
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евгения?
Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
1893
Сын: Александр
Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сташкевич Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
1899
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
1901
Сын: Трофим
Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
04.07.1912
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев