Анна Василиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Василиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1891 г.р.
1893 г.р.
1895 г.р.
1899 г.р.
1901 г.р.
1903 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евгения?

Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Александр

Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сташкевич Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
1899

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
1901

Сын: Трофим

Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
04.07.1912

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Сташкевич Тимофей Николаев

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