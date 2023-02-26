(Каморщикова) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каморщикова) Тамара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Евдокия Фадеева

Смерть
Неизвестно
Веляшсковской вол. Витебской губ.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Космодемьянский Городское кладбище
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