(Каморщикова) Тамара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Евдокия Фадеева
Смерть
Неизвестно
Веляшсковской вол. Витебской губ.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Космодемьянский Городское кладбище