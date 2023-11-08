Костиков Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Костиков Николай Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Костиков Тихон Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Костиков Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Костиков Семен Константинович
Мать ребёнка: не указана