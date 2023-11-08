Костиков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костиков Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Костиков Николай Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Костиков Тихон Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Костиков Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Костиков Семен Константинович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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