Таганов Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таганов Анатолий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1959

Сын: Таганов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Таганова Зинаида Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таганова Зинаида Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таганова Зинаида Геннадьевна

Смерть
Неизвестно
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