Конькова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Каптелова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Коньков Иван Абрамович
Пупкино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньков Александр Иванович
Отец ребёнка: Коньков Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно