Конькова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Каптелова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Коньков Иван Абрамович

Пупкино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Александр Иванович

Отец ребёнка: Коньков Иван Абрамович

Смерть
Неизвестно
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