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Юринова Татьяна Васильевна

Место рождения

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.

Сын: Юринов Аврамий Васильевич

Отец ребёнка: Юринов Василий Семёнович

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1896 ст.

Дочь: Юринова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Юринов Василий Семёнович

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1899 ст.

Дочь: Юринова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Юринов Василий Семёнович

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Василий Семёнович

Смерть
Неизвестно