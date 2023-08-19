Юринова Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.
Сын: Юринов Аврамий Васильевич
Отец ребёнка: Юринов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
21.05.1896 ст.
Дочь: Юринова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Юринов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
09.10.1899 ст.
Дочь: Юринова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Юринов Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно