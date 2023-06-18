Апрышко (Чеботарева) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1969
Дочь: Апрышко Рита Николаевна
Отец ребёнка: Апрышко Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
01.02.1972
Дочь: Иващенко Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Апрышко Николай Григорьевич