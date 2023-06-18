Апрышко (Чеботарева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апрышко (Чеботарева) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1969

Дочь: Апрышко Рита Николаевна

Отец ребёнка: Апрышко Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
01.02.1972

Дочь: Иващенко Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Апрышко Николай Григорьевич