Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Трофим Николаев
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Стефанида Николаева
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Акулина Николаева
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Аммун Николаев
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мануил Николаев
Отец ребёнка: Николай Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1840