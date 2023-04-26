Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна

Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Трофим Николаев

Отец ребёнка: Николай Васильев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Стефанида Николаева

Отец ребёнка: Николай Васильев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Акулина Николаева

Отец ребёнка: Николай Васильев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Аммун Николаев

Отец ребёнка: Николай Васильев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мануил Николаев

Отец ребёнка: Николай Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close