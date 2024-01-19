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Фомин Александр Антипович

Место рождения

Мытищи, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Мытищи, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
06.07.1908 ст.

Жена: Фомина Анна Васильевна

Нежитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Поручители по жениху д.Мытищи Василий Дмитриевич Фомин и Василий Иванович Фомин. По невесте д.Крупышева Федор Васильевич Сидорин и Мытищ - Алексей Григорьевич Коротков.
Смерть
Неизвестно
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