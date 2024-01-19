Фомин Александр Антипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1908 ст.
Жена: Фомина Анна Васильевна
Нежитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Поручители по жениху д.Мытищи Василий Дмитриевич Фомин и Василий Иванович Фомин. По невесте д.Крупышева Федор Васильевич Сидорин и Мытищ - Алексей Григорьевич Коротков.
Смерть
Неизвестно