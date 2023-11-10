Фурдак (Кулшик) Мануил Павлович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Кулшик Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кулшик Евдокия Мануиловна
Мать ребёнка: Кулшик Агафья
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Кулшик Анна Мануиловна
Мать ребёнка: Кулшик Агафья
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кулшик Евдокия Мануиловна
Мать ребёнка: Кулшик Агафья
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Кулшик Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулшик Агафья
Смерть
Неизвестно