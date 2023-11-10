Фурдак (Кулшик) Мануил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурдак (Кулшик) Мануил Павлович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кулшик Павел Иванович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кулшик Евдокия Мануиловна

Мать ребёнка: Кулшик Агафья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Кулшик Анна Мануиловна

Мать ребёнка: Кулшик Агафья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кулшик Евдокия Мануиловна

Мать ребёнка: Кулшик Агафья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фурдак Андрей Мануилович

Мать ребёнка: Кулшик Агафья

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулшик Агафья

Смерть
Неизвестно
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