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Наймушин Игнатий Яковлев

Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Наймушин Яков Филиппов

Мать: Наймушина Овдотья Яковлева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Берестова Марфа Игнатьева

Мать ребёнка: не указана

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Агафья Игнатьева

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Наймушин Фома Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Наймушин Василий Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Наймушин Григорий Игнатьев

Мать ребёнка: Наймушина Марья Семенова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Наймушин Абрам Игнатьев

Мать ребёнка: Наймушина Марья Семенова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Наймушин Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Наймушина Марья Семенова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Марья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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