Наймушин Игнатий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Наймушин Яков Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Берестова Марфа Игнатьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Агафья Игнатьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Наймушин Василий Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Наймушин Григорий Игнатьев
Мать ребёнка: Наймушина Марья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Наймушина Марья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Наймушина Марья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наймушина Марья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762